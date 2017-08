EXCLU – Secret Story 11 : Voici la première candidate, Julie !

Vendredi 1er septembre, à 23h30, TF1 lancera la onzième saison de Secret Story. Trois jours avant ce grand événement, nous sommes en mesure de révéler l'identité de la première candidate retenue au casting. Il s'agit de Julie !

La Secrétiste, une jolie brune qui aime visiblement le look seventies (voir notre diaporama), est une rebelle sensible. Selon nos informations exclusives, Julie a en effet un caractère bien trempé. Franche, impulsive, émotive... elle est sans filtre et a de la repartie. Manager de restaurant par le passé, celle qui accomplira les missions de La Voix est également une passionnée de théâtre, de lecture, de danse contemporaine, de peinture et de moto... Autant de hobbies qui pourront l'aider dans la Maison des Secrets.

Toujours selon nos informations, Julie vie aussi à Paris, ville qu'elle adore parcourir sur son scooter. Jolie et pleine de caractère, la nouvelle recrue de Secret Story risque fort de faire beaucoup parler d'elle au cours de l'aventure !

Des rendez-vous à ne pas manquer

À partir de la semaine du 4 septembre, les téléspectateurs pourront suivre les aventures des Secrétistes sur NT1. Du lundi au vendredi à 18h30, Christophe Beaugrand sera aux commandes de la Quotidienne en direct et en public.

Juste après dans le Debrief, dès 19h30, l'animateur sera rejoint par Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10 et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d'anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux...

Puis, à 20h25, les téléspectateurs pourront continuer à découvrir plus en détails la vie des habitants durant la soirée de la veille dans La Soirée des Habitants. Tout un programme !

