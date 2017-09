Secret Story : Les 10 transformations impressionnantes des candidats

Il n'est pas rare que certaines stars de télé-réalité, une fois le gain remporté après l'émission, s'imposent une métamorphose. Chirurgie esthétique, maquillage intempestif, rajouts en tout genre, perruque, musculation, régime... les candidats de Secret Story sont prêts à tout pour exister une fois le programme terminé. Et cela passe bien sûr par le physique !

Émilie Nef Naf de la saison 3 et sa "meilleure ennemie" Vanessa, Nadège qui se nomme désormais Andy Raconte, Caroline Receveur, Erwan de la première saison ou encore plus récemment Vivian dans la saison 8... Voici 10 candidats totalement méconnaissables aujourd'hui.

Les transformations les plus impressionnantes

Dans la toute première saison de Secret Story, une certaine Nadège entrait dans la Maison des Secrets le 23 juin 2007. Dix ans plus tard, c'est sur YouTube ou encore très prochainement au cinéma qu'on la retrouve. Totalement changée, ce n'est plus une jeune femme timide et discrète mais bel et bien une bombe glamour et sensuelle qui n'a pas froid aux yeux.

Toujours dans la saison 1 du programme, Erwan, un homme dans le corps d'une femme, bousculait les codes de la télévision en dévoilant son lourd secret devant près de 4 000 000 de téléspectateurs sur la Une : "J'ai décidé de changer de sexe." Véritablement "homme" désormais, c'est avec (beaucoup) de poil sur le menton que l'on peut redécouvrir le candidat de Secret Story.

En termes de "glow up", Caroline Receveur a beaucoup changé... et tant mieux. Devenue une véritable it-girl, celle qu'on a notamment pu voir dans Les Anges sur NRJ12 ou encore Hollywood Girl n'est plus la même. Caroline est désormais une femme d'affaires mais aussi une blogueuse influenceuse comptabilisant pas moins de 2 000 000 d'abonnés sur Instagram.

Les deux "meilleures ennemies", Émilie et Vanessa de la saison 3 se sont transformées. La belle brune a décidé de se retoucher le nez, un "complexe" selon ses termes. Vanessa a quant à elle perdu énormément de poids. Cindy Lopes, contrairement à ses consoeurs de Secret Story 3, a pris beaucoup de kilos en devenant maman. Mais qu'importe, cela lui va à ravir.

D'autres candidats ont beaucoup changé. Voyez leur "évolution" dans notre diaporama !