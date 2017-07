Emilie Nef Naf : Sa "pire ennemie" Vanessa (Secret Story 3) méconnaissable !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Vanessa apparaît complètement transformée. Celle qui était blonde puis brune et un brin garçon manqué dans Secret Story s'affiche désormais les cheveux plus clairs, amincie et plus sexy qu'auparavant. En effet, sur le cliché partagé par Emilie Nef Naf, Vanessa porte un bikini triangle sous un t-shirt en résille noir orné d'une fleur rouge.

En commentaire, les internautes ont alors été nombreux à souligner l'incroyable métamorphose de la jeune femme. "Méconnaissable", "Elle a changé je ne l'ai pas reconnue", "Elle a beaucoup changé, elle s'est embellie", "Elle a maigri", ont alors lancé quelques-uns.

D'autres ont quant à eux évoqué les retrouvailles des deux "pires ennemies". Pour rappel, aux dernières nouvelles, Emilie Nef Naf et Vanessa n'avaient plus de contact. "Avec Vanessa, aujourd'hui, on ne se donne plus de nouvelles et je n'en veux plus, avait lâché la chérie du footballeur Jérémy Ménez sur le plateau du Débrief de Secret Story 9. Encore l'année dernière, nous étions vachement proches, mais on a eu un petit différend, j'ai eu quelques contacts dernièrement avec elle mais j'ai été un peu déçue, elle aussi sûrement, donc voilà." Aujourd'hui, elles semblent avoir renoué.