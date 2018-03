Section de recherches : Xavier Deluc dévoile la date de fin de la série...

Ce 1er mars 2018, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous avec les premiers épisodes de la 12e saison de Section de recherches. Une jolie longévité pour une série française ! Cependant, toutes les bonnes choses ayant une fin, l'acteur Xavier Deluc a récemment révélé que celle-ci touchait progressivement à sa fin.

Récemment interrogé sur Sud Radio, le comédien Xavier Deluc (59 ans et interprète du capitaine Bernier) a en effet lâché sans tourner autour du pot : "La série arrive à une fin tranquille et douce d'ici trois ans." Une information qui devrait peiner les nombreux fans du show policier de la Une.

Ce n'est pas la première fois que Xavier Deluc évoque le futur de la série. Il y a quelques jours, interrogé par Télé Star en compagnie de son camarade Franck Sémonin, le charmant quinqua avait statué à propos d'une 13e saison de Section de recherches : "C'est du ressort de la production et de la chaîne. Ce que je peux vous dire pour rassurer les téléspectateurs – et nous aussi ! –, c'est qu'une saison 13 est à l'écriture. Mais vous savez, dans nos métiers, on est assez superstitieux, alors montrons déjà la douzième et ensuite on verra !"

Section de recherches saison 12, c'est à partir du 1er mars 2018 à 21h sur TF1 !