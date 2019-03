Sections de recherches : Honorine Magnier, enceinte, est "épuisée"

Honorine Magnier s'apprête à vivre un grand bonheur dans Sections de recherches, mais également dans la vie réelle. Son personnage Rose Orsini, qu'elle incarne depuis la saison 12 (2018), est enceinte. Une intrigue intégrée au scénario car son interprète attend un enfant, fruit de son union avec un certain Noah.

Interviewée par TV Grandes Chaînes, Honorine Magnier a révélé avoir appris sa grossesse lors "du tournage des deux premiers épisodes" de la saison 13, en Nouvelle-Calédonie. "Je l'ai dit tout de suite. J'avais peur que l'équipe le prenne mal, mais non. Ils ont trouvé que c'était une super idée de l'intégrer dans cette saison", a confié l'actrice de 30 ans.

Honorine Magnier a ensuite assuré qu'on la verrait toujours autant car elle avait tourné pendant une grande partie de sa grossesse : "Je suis épuisée, mais j'ai tourné jusqu'à mon septième mois de grossesse. Je me suis préservée en dehors du plateau, et je suis tout autant présente avec quelques kilos de plus au fil des épisodes. J'ai juste arrêté de faire des courses-poursuites, Franck Semonin les faisait à ma place."

Actuellement, la jeune femme se la coule douce avec son mari à Marrakech. Une fois son congé maternité terminé, elle fera son retour sur les plateaux de tournage. Et le fait qu'elle réside à Paris alors que la série est tournée à Nice ne lui fait pas peur : "J'ai un mari génial. On va faire des tours de garde. Il a prévu de descendre à Nice pour garder bébé quand je tournerai. Ma famille est dans le Sud, ma belle-famille à Paris. On va réussir à trouver un équilibre."

Si Honorine Magnier est heureuse en amour, son personnage a une vie amoureuse plus compliquée. Elle n'est en effet pas avec le père de l'enfant et a, en plus, "une famille bousillée". "Elle est perdue. Sa relation de sex friends avec Lucas va changer, mais je ne sais pas si le dénouement sera heureux. En tout cas, Rose ne dira pas qui est le père. Elle ne dira pas qui il est", admet la comédienne.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 18 mars 2019.