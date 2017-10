Selena Gomez et Justin Bieber en tête à tête, ils entretiennent l'ambiguïté...

Pour la troisième fois en l'espace de quelques jours seulement, Selena Gomez et Justin Bieber se sont revus pour passer du bon temps ensemble. Cette fois, les deux ex étaient bien seuls en tête à tête pour discuter de tout et de rien. The Weeknd aurait-il du souci à se faire ?

Dimanche 29 octobre, la chanteuse de 25 ans et le chanteur de 23 ans ont effectivement de nouveau été repérés lors d'un rendez-vous dans un café de Los Angeles, à Westlake Village. Attablés l'un en face de l'autre, les ex-tourtereaux étaient visiblement complices, en pleine conversation. Quelques instants plus tard, l'interprète de Purpose était accosté par un paparazzo du site TMZ qui lui demandait comment s'était déroulé ce moment d'intimité. Bien décidé à ne rien lâcher, ce dernier a prétendu qu'il ne savait pas de quoi il parlait. "Selena qui ? Non, impossible ! Ce n'était pas moi", a-t-il répondu dans une vidéo.