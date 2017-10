Selena Gomez et Justin Bieber : Discrète réunion en l'absence de The Weeknd...

Trois ans après leur rupture qui a définitivement sonné le glas de leur amour impétueux (ils s'étaient fréquentés par intermittence entre 2011 et 2014), Selena Gomez et Justin Bieber semblent avoir enfin trouvé l'équilibre pour entretenir des rapports amicaux cordiaux.

Selon les informations du site TMZ, la chanteuse de 25 ans et la star canadienne de 23 ans se sont revues pour la première fois depuis très longtemps au domicile de la jeune femme situé à Studio City, dimanche 22 octobre. Les ex-tourtereaux n'étaient cependant pas réunis en tête à tête puisqu'ils étaient entourés de plusieurs amis communs tous conviés chez la jeune femme. Les festivités, qui n'avaient rien de "romantiques" précise TMZ, se sont tenues jusqu'à "au moins minuit". Toujours selon nos confrères, Justin Bieber a repris contact avec Selena Gomez le mois dernier, lorsqu'elle avait annoncé mi-septembre qu'elle avait subi une greffe de rein pour combattre son lupus.

Si l'histoire ne dit pas quels sujets de discussion ont été abordés au cours de ces retrouvailles, on sait néanmoins que le petit ami de Selena Gomez, The Weeknd, n'était pas présent. En pleine tournée à travers les États-Unis, l'artiste de 27 ans (de son vrai nom Abel Tesfaye) enchaîne les représentations depuis de longs mois et se trouvait de l'autre côté du pays pour une date à Tulsa (Oklahoma) la veille. Mardi 24 octobre, le Starboy était par ailleurs à Miami et sera jeudi à New York pour une date unique au Barclays Center.

Toujours est-il que The Weeknd, qui partage la vie de la jolie brunette depuis près d'un an, était "bien informé" de cette discrète réunion. "La seule raison pour laquelle il n'était pas présent, c'est parce qu'il est en tournée. Il sait que Selena est amie avec Justin", conclut TMZ. Le message est clair.