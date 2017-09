Selena Gomez transplantée d'un rein en secret pendant l'été !

Selena Gomez a décidé de ne rien cacher de ses problèmes de santé et, sur son compte Instagram, la chanteuse américaine de 25 ans a révélé ce jeudi 14 septembre 2017 qu'elle avait eu besoin d'une transplantation de rein !

L'interprète de Slow Down a posté plusieurs photos dont une d'elle sur son lit d'hôpital. Elle a expliqué ce qu'il lui était arrivé. "Je suis très consciente que certains de mes fans ont noté que je m'étais montrée discrète pendant une partie de l'été et qu'ils s'étaient interrogés sur la raison pour laquelle je n'assurais pas la promotion de ma nouvelle musique, dont je suis d'ailleurs très fière. En fait, j'ai découvert que j'avais besoin d'une transplantation de rein en raison de mon lupus et je me rétablissais. C'était ce dont j'avais besoin pour ma santé en général. J'ai honnêtement hâte de partager avec vous, très bientôt, ce que j'ai traversé ces derniers mois comme j'ai toujours voulu le faire", a-t-elle écrit.

La compagne du chanteur The Weeknd, qui a récemment sorti le titre Bad Liar, a poursuivi son explication. "Jusqu'à ce que je me remette, je veux publiquement remercier ma famille et l'incroyable équipe de médecins pour tout ce qu'ils ont fait avant et après l'opération. Et, enfin, les mots ne décrivent pas assez combien je remercie ma magnifique amie Francia Raisa. Elle m'a donné le cadeau ultime et elle a fait preuve de sacrifice en me donnant son rein. Je suis incroyablement bénie. Je t'aime tellement ma soeur. Le lupus continue à être très incompris mais il y a des progrès. Pour plus d'informations sur le sujet, allez faire un tour sur le site Lupus Research Alliance : www.lupusresearch.org/."