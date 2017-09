Selena Gomez et The Weeknd : Tendre baiser pour une rare apparition officielle

L'unique tapis rouge en amoureux de Selena Gomez et The Weeknd remontait au 1er mai dernier lorsque les deux chanteurs s'étaient enfin décidés à officialiser leur relation. Pour leur toute première apparition officielle à deux, les jeunes tourtereaux avaient échangé des baisers très scrutés sur les marches du Metropolitan art museum de New York. Quatre mois plus tard, c'est de nouveau en plein coeur de Manhattan qu'ils refont le show devant les photographes.

Présents depuis plusieurs jours à New York – ils ont notamment été aperçus en train de faire du shopping dans une boutique Louis Vuitton dans le quartier branché de SoHo –, Selena Gomez et The Weeknd ont participé à la grande soirée "Harper's Bazaar Icons by Carine Roitfeld" organisée au Plaza Hotel, en pleine Fashion Week. Très classique dans une robe droite rose pastel signé Valentino, Selena Gomez accompagnait The Weeknd qui a été honoré lors de l'événement fashion et a aussi fait le show. Le chanteur canadien en vogue de 27 ans, habillé d'un costume en velours décoré de strass sur le col pour l'occasion, s'offre la dernière couverture d'Harper's Bazaar avec les bombes Adriana Lima et Irina Shayk. C'est pourtant pour Selena Gomez qu'il craque littéralement.