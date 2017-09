Selena Gomez et The Weeknd, amoureux tendres et décontractés à New York

Voilà maintenant près d'un an que Selena Gomez et The Weeknd vivent une belle histoire d'amour, une romance qui avait débuté dans la plus grande discrétion en décembre 2016. Très épris, la star de 25 ans et le chanteur de 27 ans se déplacent rarement l'un sans l'autre, publient souvent des clichés complices sur les réseaux sociaux et se plaisent à s'afficher très amoureux en public.