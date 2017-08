Selena Gomez : Blottie dans les bras de The Weeknd, heureux d'être rentré

Entre The Weeknd et Selena Gomez, c'est toujours l'amour fou. Le chanteur canadien, qui a enfin un peu de temps libre avant le reprise de sa tournée mondiale intitulée Starboy World Tour (le 6 septembre en Pennsylvanie), a posté sur Instagram une jolie photo de lui et de sa chérie...

Pris par une tournée qui l'emmène aux quatre coins du monde, The Weeknd savoure le succès mais force est de constater qu'il est heureux de pouvoir enfin souffler un peu. Le chanteur de 27 ans a regagné les États-Unis pour prendre des vacances et il a surtout retrouvé sa compagne, Selena Gomez. Il a illustré ce moment avec une photo dévoilée dans sa story sur son compte Instagram. "Home", a écrit l'artiste en légende d'une image du couple enlacé.

The Weeknd et Selena Gomez ont officialisé leur relation amoureuse en avril dernier, via un cliché posté sur les réseaux sociaux. Depuis, le jeune power couple est apparu plusieurs fois en public notamment sur le tapis rouge de la soirée du MET Gala à New York.