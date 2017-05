Selena Gomez et The Weeknd : Couple ravissant qui officialise au Met Gala

L'industrie de la mode vient de vivre sa plus belle soirée de l'année ! Le Met Gala 2017 a eu lieu hier (lundi 1er mai) à New York. Selena Gomez et The Weeknd ont profité de l'événement pour réaliser leur première véritable apparition commune...

Ces dernières semaines, Selena et Abel (le vrai prénom de The Weeknd) ont été vus ensemble en pleine rue à plusieurs reprises. Le couple a défilé sur son premier tapis rouge en se rendant, lundi soir, au Metropolitan Museum of Art de New York. S'y déroulait le Met Gala 2017, vernissage de l'exposition "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" consacrée à l'oeuvre de la créatrice Rei Kawakubo.

Selena Gomez, 24 ans, s'est préparée au Mark Hotel, situé près du musée. La chanteuse, actrice et productrice de la série 13 Reasons Why portait une robe Coach, dont elle est l'ambassadrice. Son petit ami était habillé d'un ravissant smoking.