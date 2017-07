Selena Gomez dévoile Fetish : Son nouveau clip sensuel et dérangeant

Selena Gomez n'en finit plus de nous épater. Après être re-née de ses cendres l'année dernière avec son album ultra-pop Revival, la chanteuse, qui vient de fêter ses 25 ans, fait un retour en force avec un nouveau style musical détonnant. Quelques semaines après avoir dévoilé le clip très seventies de son titre Bad Liar, l'ancienne enfant star des écuries Disney présente la désarmante vidéo de Fetish, réalisée par Petra Collins pour ce titre extrait de son prochain album dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée.

On peut y voir la jolie brunette, égérie de la maison Coach, rentrer chez elle dans un quartier résidentiel ensoleillé après être allée faire quelques courses. Pieds nus dans l'herbe, elle apparaît visiblement désorientée et épuisée, presque exténuée, tandis qu'elle se fraye un chemin jusqu'à sa cuisine, où l'attendent des éclats de verre brisé. La chanteuse ne tarde pas à y péter les plombs, balance ses courses contre le frigo et se jette sur le sol, où elle se traîne d'une manière aussi sensuelle que désespérée.

S'ensuit une succession de séquences aussi étranges que déstabilisantes qui montrent l'interprète de Good For You s'attachant la langue avec un fil de coton puis l'enfonçant dans un recourbe-cils, avant de déchirer ses bas et avaler du rouge à lèvres ainsi que du savon. La meilleure amie de Taylor Swift apparaît aussi en train de cueillir des pêches et de se trémousser sous la pluie, à quatre pattes sur la table de son salon...

Selena Gomez finit par trouver refuge dans une chambre froide remplie de pêches dans laquelle elle se balade avant de s'allonger sur le sol congelé. Le clip se termine sur un éclat de rire de l'ex-compagne de Justin Bieber, qui s'est amusée à tracer des ailes d'anges dans la neige. Etant donné les paroles torrides et érotiques du morceau, ce nouvel album s'annonce comme celui de la maturité pour Selena Gomez. Débarrassée de son Same Old Love depuis qu'elle a retrouvé l'amour avec The Weeknd, la bombe apparaît plus décomplexée et libérée que jamais et sait désormais mieux que personne comment se faire plaisir.