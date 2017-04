Selena Gomez : Glamour au mariage de son "frère" David Henrie et sa Miss

S'il est connu pour ses rôles dans des séries à destination d'un public jeune, David Henrie est, à 27 ans, un homme épanoui et bien ancré dans sa vie d'adulte : l'ex-star de la saga Disney Les Sorciers de Waverly Place, que les fans de la série How I Met Your Mother connaissent aussi très bien puisqu'il y incarna le fils de Ted dans le futur, vient en effet de se marier.

David Henrie a épousé vendredi 21 avril 2017 à Wilmington, dans le sud de la Californie, sa compagne Maria Cahill, une ancienne Miss Delaware, âgée de 26 ans, qu'il a rencontrée en 2014. "On entend toujours dire qu'on devrait épouser sa meilleure amie, et c'est exactement ce que je vais faire", avait déclaré dans la perspective du grand jour le jeune homme au magazine People, qui a été invité à couvrir la noce en exclusivité et produit de splendides photos sur son site. Elle dans une robe de mariée griffée Enzoani, lui dans un costume Indochino avec un noeud papillon blanc, clin d'oeil à son père qui en portait un à son propre mariage, David et Maria ont convolé en présence de quelque 170 invités, qu'ils ont rejoints à bord d'une Rolls Royce rétro pour faire la fête.

Tous les anciens partenaires de David Henrie dans Les Sorciers de Waverly Place, série dans laquelle il tint le rôle Justin Russo pendant les quatre saisons du show (2007-2012), étaient réunis à une même table, y compris la superstar de la bande, la chanteuse Selena Gomez. Somptueuse dans une sensuelle robe rouge comme l'amour, Selena, 24 ans, ne pouvait pas manquer l'événement : "C'est l'une des premières personnes à qui j'ai dit que j'allais me marier, a confié David, qui jouait son grand frère à l'écran. Elle a alors dit : "J'en suis. Où que ce soit, je serai là"." La compagne du chanteur The Weeknd a tenu parole. Et s'il était à l'origine question que l'interprète de It Ain't Me chante au mariage du couple, David s'est ravisé, la date approchant, préférant qu'elle profite simplement de l'événement.

Toute la famille Russo de Waverly Place était donc rassemblée : David et Selena retrouvaient en effet en cette joyeuse occasion Jake T. Austin (Max), Maria Canals Barrera et David DeLuise (Theresa et Jerry, les parents), ainsi que Jennifer Stone (Harper Finkle, la meilleure amie d'Alex, jouée par Selena).

C'est au son de Hold On de Michael Bublé que les mariés ont ouvert le bal. La fête passée, direction l'île caribéenne de Sainte-Lucie pour la lune de miel.