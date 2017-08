Selena Gomez : Son ex Zedd raconte l'enfer de son couple avec la star

En public, leur collaboration a été le fruit d'un tube, I Want You To Know. Côté privé, Selena Gomez et le DJ Zedd ont fait les choux gras de la presse people. Avant de sortir avec The Weeknd, l'ex-petite amie de Justin Bieber avait craqué pour le jeune musicien et compositeur allemand d'origine russe. Une histoire d'amour qui ramène en 2015. À l'époque, parfait inconnu du grand public, Zedd ne sait pas que son quotidien va virer à l'enfer, en quelque sorte...

Sortir avec Selena Gomez implique en effet quelques inconvénients qu'un couple normal ne connaît. C'est ce que Zedd raconte au prestigieux magazine Billboard. "Les journalistes harcelaient mes parents. Des gens pirataient les téléphones de mes amis. J'étais furieux", raconte le DJ aujourd'hui âgé de 27 ans. Puis il rajoute : "Je savais en quelque sorte où je mettais les pieds. Elle est l'une des personnages dont on parle le plus dans le monde, mais je n'avais pas conscience que ça changerait à ce point ma vie".

Zedd devient donc un people, une vedette que l'on s'arrache, pas seulement pour ses talents mais parce qu'il sort avec Selena Gomez. Depuis sa séparation avec la diva et popstar, Zedd a regagné son intimité et a continué à gravir les échelons sur la scène électronique, collaborant avec Kesha (pour qui il est "la vraie définition d'un gentleman") sur True Colors, ou plus récemment avec l'ex-1D, Liam Payne, sur le titre Get Low. Zedd devrait également apparaître sur le prochain album de Thirty Seconds To Mars, le groupe de Jared Leto.