Senna (Les Anges 9) en guerre contre Amélie Neten ? Il s'exprime !

Le 9 juillet 2010, Senna Hounhanou faisait son entrée dans Secret Story 4 avec pour secret "Nos ex sont dans la maison", qu'il partageait avec Stéphanie Clerbois et Coralie Xhaard. Et très vite, le beau métis de 26 ans est tombé sous le charme d'Amélie Neten. Le couple tumultueux a très vite enchanté les téléspectateurs de TF1 avec ses nombreuses disputes et ses réconciliations. La phrase "Ça va Senna", notamment, restera dans toutes les mémoires.

Peu de temps après leur sortie, les deux candidats se sont envolés pour Los Angeles afin de tourner la première saison des Anges de la télé-réalité. Leur histoire d'amour ne survivra pas, la tornade Belge reprochant, entre autres, à Senna son côté séducteur. Depuis, chacun a fait sa vie de son côté. "Nous ne sommes pas restés en contact", a confié le jeune homme au cours de son interview pour le magazine Public.

Pour autant, Senna est loin d'éprouver de la rancune : "Je suis content qu'elle s'en sorte bien et qu'elle soit épanouie avec son fils." Épanoui, lui l'est également grâce à son petit Isaïah (3 ans), fruit de ses anciennes amours avec une certaine Elodie : "Je fais tout en fonction d'Isaïah et j'adore ça. Je suis un vrai papa poule. J'apprends beaucoup de mon fils. Mon expérience de la télé-réalité va me permettre de lui transmettre certaines valeurs, par exemple, lui apprendre que les paillettes, c'est aussi un danger."

Une situation familiale qui permettra aux anciens tourtereaux de renouer ? On en doute. "S'il vous plaît, je m'en fous de son retour dans Les Anges 9, merci d'arrêter de me poser la question 100 fois. J'ai ma vie, mes projets et le reste", avait tweeté la maman d'Hugo (6 ans) début janvier.