Sept à huit : Grand bouleversement dans l'émission

Sa voix est bien connue des fidèles téléspectateurs de TF1 qui regardent Sept à huit chaque dimanche. Depuis 2001, Thierry Demaizière interroge des personnalités en fin d'émission. Catherine Deneuve, Madonna ou encore Brad Pitt ont vu leur portrait dressé par le célèbre journaliste de 58 ans.

Mais les prochains invités du magazine d'information devront se faire une raison, c'est un autre interviewer qui se trouvera face à eux comme l'ont dévoilé nos confrères du Parisien. En effet, Thierry Demaizière a pris la décision, dès la rentrée, de tourner la page Sept à huit afin de se consacrer à la réalisation de documentaires pour le cinéma. Le prochain sortira en janvier 2019 et s'intitule Lourde. En 2016, il avait déjà tracé le portrait de Rocco Siffredi.

Toutefois, le producteur Emmanuel Chain a révélé qu'il ne quitterait pas complètement l'émission : "Thierry a su donner un ton à ses interviews, il est très attaché à l'émission et réalisera cinq ou six portraits événements la saison prochaine."Après quoi, il a dévoilé l'identité de son remplaçant : "Stéphanie Davoigneau [qui l'a déjà remplacé de manière occasionnelle, NDLR] est grand reporter chez nous depuis huit ans. Elle a beaucoup de talent et va s'inscrire dans le même esprit que Thierry."