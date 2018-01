Serena Williams : Opérée plusieurs fois en urgence après son accouchement

L'obsession de la planète Mode pour les enfants de stars est toujours d'actualité ! La preuve avec la nouvelle couverture de Vogue. Alexis Olympia, 3 mois, y pose dans les bras de sa maman Serena Williams. La sportive a d'ailleurs révélé au magazine les détails de son accouchement qui a failli virer au drame.

Serena Williams et Alexis Olympia Ohanian Jr sont les stars du nouveau numéro de Vogue. Mère et fille ont été photographiées par Mario Testino. Le mari de Serena et Alexis Jr, la mère et les soeurs de Serena Williams apparaissent également dans les photos de la cover story consacrée à la tenniswoman.

En marge de cet édito, Serena s'est prêtée au jeu de l'interview. L'ex-n°1 mondial (actuellement 23e au classement WTA) est notamment revenue sur la naissance de sa fille par césarienne.

"C'était un sentiment génial, puis tout a mal tourné", confie Serena Williams. Elle raconte avoir reçu de nouveaux soins dès le lendemain de la venue au monde d'Alexis Jr. Plusieurs petits caillots de sang ont été décelés dans les poumons de la petite soeur de Venus Williams. Cette embolie pulmonaire a provoqué de la toux qui a elle-même débouché sur l'ouverture de la cicatrice de sa césarienne.

"En retournant en opération, [les médecins] ont découvert qu'un large hématome couvrait son abdomen (...). [Serena] est à nouveau retournée au bloc opératoire pour s'y faire introduire un filtre dans une grosse veine, dans le but d'empêcher plus de caillots de se déplacer jusqu'à ses poumons", écrit Vogue. Serena Williams est ensuite rentrée à son domicile et est restée alitée 6 semaines.

Depuis, la sportive s'est remise du choc. Elle le prouve une nouvelle fois en se prêtant au challenge initié par le groupe N*E*R*D. Filmée à bord d'un jet privé, l'athlète enchaîne les pas de danse sur le titre Lemon, en collaboration avec Rihanna.