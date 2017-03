Serge Aurier : Son petit frère en garde à vue, il aurait agressé une prostituée

L'histoire ne date pas d'hier, Christopher Aurier se trouve pourtant en garde à vue depuis mardi 7 mars. La Voix du Nord rapporte que le petit frère de Serge Aurier, âgé de 23 ans, est soupçonné d'agression sur une prostituée.

Le quotidien régional relate cette journée du 29 décembre où une jeune femme d'une vingtaine d'années retrouve deux hommes dans un hôtel de Lille, rendez-vous fixé sur internet. Selon l'accusatrice, ils ne sont pas venus les mains vides mais avec une bombe lacrymogène et un pistolet factice, mais aussi avec l'intention de lui dérober de l'argent. Lorsque la prostituée se rend compte que l'arme de poing n'est pas réelle, une bagarre éclate, violente altercation au cours de laquelle les agresseurs présumés réussissent à lui voler sa carte bleue et son téléphone portable avant de s'enfuir. Sauf que le duo violent a oublié un bonnet et la bombe lacrymogène utilisée pour gazer la jeune femme.

Après avoir étudié l'ADN retrouvé sur les pièces abandonnées, les enquêteurs trouvent une concordance avec un homme déjà fiché. C'est là que le nom de Christopher Aurier surgit. Visiblement impliqué dans cette affaire, le jeune footballeur de 23 ans qui évolue en cinquième division belge sous les couleurs du club de Rebecq, presque l'équivalent de la CFA2 en France, est placé en garde à vue.

Bien moins populaire que son frère Serge Aurier, connu pour son caractère explosif, Christopher Aurier a déjà évoqué sa relation avec le joueur du PSG. En février dernier, il déclarait notamment à So Foot : "On a à peu près le même caractère. On est posés, on aime rigoler, chambrer. On a beaucoup de fierté." Formé à Lens comme son frère, Christopher Aurier disait regretter de ne pas avoir suivi la même voie dorée que lui. "Je suis tombé sur les mauvaises personnes la plupart du temps. J'étais mal conseillé. Pas mon frère. Après, je ne vous cache pas que j'étais jeune, je faisais des bêtises et c'est ça qui m'a ralenti. Je n'étais pas sérieux", avait-il déploré.

Si elle est avérée, cette affaire d'agression risque de le ralentir encore un peu plus...

Olivia Maunoury