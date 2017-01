Shera Kerienski (TPMP) critiquée sur son poids, réagit : "J'assume mon corps !"

Le 4 janvier dernier, Shera Kerienski postait une photo où elle apparaissait en maillot de bain. Un cliché qui a engendré de nombreux commentaires négatifs. En effet, nombreux sont les internautes à s'être moqués de son poids. Après avoir parfaitement répondu à ses détracteurs par le biais de son compte Snapchat, la chroniqueuse de TPMP (C8) a donc consacré une nouvelle vidéo YouTube au sujet afin d'éveiller les consciences et dire le fond de sa pensée.

Après avoir expliqué subi des moqueries sur son poids au quotidien, Shera Kerienski est revenue sur sa photo en bikini qui a tant fait parler. La jolie brune a ensuite fait savoir qu'elle se fichait de ce que ses détracteurs pouvaient penser : "Personnellement, je n'en ai rien à foutre (...). Ce sont mes goûts et mes couleurs, j'aime les femmes plantureuses. (...). Je m'aime comme je suis, j'aime avoir des cuisses, des fesses et des seins. Si j'ai un peu de bide, ça ne me dérange pas (...). J'assume mon corps tel qu'il est. Sauf qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que les critères de beauté sont différents en fonction des personnes."

Shera Kerienski a également souligné que le body shaming pouvait pousser des personnes à se sentir mal dans leur corps et entraîner des "troubles psychologiques" ou "alimentaires". "Pour moi, la beauté en France, c'est la diversité", a conclu la youtubeuse.