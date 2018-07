Shirley Bousquet amoureuse de Charles : Révélations sur leur rencontre !

Le 21 juin 2018, Shirley Bousquet a mis au monde son premier fils, l'adorable petit Soren, à l'âge de 42 ans. L'ex-star de Caméra Café (M6) avait tenu à garder sa grossesse secrète pour en profiter au maximum avec son compagnon Charles. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Gala, la comédienne s'est confiée sur l'homme de sa vie.

Pour le magazine français, Shirley Bousquet a dévoilé les coulisses de sa rencontre avec son homme, Charles, ce mardi 17 juillet 2018 : "J'avais donc trente-neuf ans passés quand une amie a voulu me présenter son frère, Charles. Et là, ça été une évidence". Totalement sous le charme, celle qui a été révélée par Sous le soleil (TF1) a eu un véritable coup de coeur. "Je ne vous cache pas que, physiquement, je le trouve très beau. De plus, il était drôle, attentionné, prévenant : toutes les qualités que je n'osais espérer chez un homme", a-t-elle ajouté.

Avant de rencontrer Charles, Shirley Bousquet a vécu plusieurs déceptions amoureuses : "Jusqu'à présent, j'avais fréquenté des hommes qui ne voulaient pas s'engager, qui faisaient toujours passer leurs passions avant moi, souvent des gens de mon métier qui comparaient leur réussite avec la mienne."

Aujourd'hui, Charles est son "cadeau" ! Les deux tourtereaux sont en parfaite harmonie. "Le couple Charles et Shirley fonctionne à plein, comme dans une sitcom. Je suis importante aux yeux de Charles, je découvre enfin que ça peut arriver pour un homme, que j'occupe la place centrale dans sa vie. Et qu'il occupe la même pour moi", a-t-elle conclu.

