Shirley Bousquet : Maman pour la première fois à 42 ans !

Ce mardi 17 juillet 2018, le magazine Gala publie un long entretien avec la comédienne Shirley Bousquet en toute intimité. L'inoubliable Nancy de Caméra Café y partage les conditions de sa grossesse et de la naissance de son fils, qui se sont déroulées bien loin du battage médiatique. En effet, Shirley a réussi à préserver sa vie privée jusqu'au bout : "J'ai affiché ma grossesse très tard, au neuvième mois, et je me montre au moment où le bébé est né."

L'ancienne comparse de Bruno Solo est donc devenue maman pour la première fois à l'âge de 42 ans. "Oui, j'ai mis mon fils Soren au monde le 21 juin dernier. Je suis de cette vague de femmes qui ont eu envie d'avoir un enfant tardivement. J'ai dû y penser à l'âge de 36 ans. Le temps que je réalise ça, il fallait trouver le père. Par prudence, à 39 ans, alors que j'étais célibataire, j'ai fait congeler mes ovules à l'étranger, en Belgique, après avoir vu un reportage télévisé à ce sujet", raconte-t-elle.

Alors qu'elle fait passer aujourd'hui sa famille avant tout, plus jeune, elle voyait les choses autrement. À seulement 24 ans, Shirley Bousquet connaît un véritable succès en enchaînant les projets à la télé, comme Sous le Soleil. De cette manière, elle avoue avoir "construit sa vie professionnelle avant" et a "enfoui ses aspirations maternelles" : "Nous sommes dans un univers qui n'encourage pas les femmes enceintes", explique-t-elle au magazine.

Shirley Bousquet était récemment à l'affiche du film À 2 heures de Paris, sorti le 27 juin dernier, dont elle est aussi la coauteur. Cette comédie raconte le retour d'une mère célibataire dans sa région natale, en baie de Somme, pour retrouver les pères potentiels de sa fille de 15 ans, Lolo.