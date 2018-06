Simon Baker (Mentalist) : Pourquoi la série ne lui manque "absolument pas" !

Entre 2008 et 2015, Simon Baker a campé le rôle de Patrick Jane dans la série à succès The Mentalist. Après la septième et ultime saison, la chaîne américaine CBS avait décidé de ne pas reconduire la fiction, faute d'audiences. En France, TF1 perdait sa poule aux oeufs d'or avec cette annonce puisque près de 8 millions de téléspectateurs se réunissaient devant leur écran en moyenne pour suivre ses intrigues. Simon Baker avait alors pu s'atteler à de nouveaux projets, comme la réalisation. En 2017, son premier long métrage, Breath, sortait en France. L'adaptation d'un roman initiatique australien sur le surf.

Trois ans après la fin de l'aventure The Mentalist, l'acteur australien se confie au magazine Télé Star sur sa vie loin des caméras. "La fin de la série m'a permis de m'occuper un peu plus de moi et des gens que j'aime. Cela m'a donné aussi la possibilité de retourner vivre dans mon pays, en Australie. Chaque matin je pars nager ou surfer. Ma maison, qui se trouve près de Sydney, est à deux pas des plages. Ma qualité de vie est donc bien meilleure depuis que je ne joue plus le rôle de Patrick Jane."

Cette série qui a marqué sa vie et qui l'a rendu populaire à travers le monde, Simon Baker lui est reconnaissant mais il avoue également ne pas en regretter le rythme intense : "La série a eu une telle influence sur ma vie qu'elle m'a laissé une cicatrice qui ne s'est pas refermée. Quand je pense à toutes ces heures de travail passées, le feuilleton ne me manque absolument pas. En revanche, j'éprouve souvent un sentiment de nostalgie lorsque je me penche par exemple sur un album photos de toute l'équipe."

À l'approche de ses 50 ans, qu'il fêtera l'année prochaine, Simon Baker a le sentiment de passer un cap dans sa vie : "Je crois que je suis en train de traverser la crise de la cinquantaine. Mais au lieu de changer de femme ou de m'acheter des nouvelles Ferrari, je préfère m'investir dans de nouveaux projets cinématographiques. Ma famille passe cependant aujourd'hui avant tout. Mon épouse n'a pas hésité à arrêter sa carrière pour prendre soin de nos enfants. Le moment est venu pour moi d'écouter ses envies et ses besoins."

