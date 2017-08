Slimane publie par erreur une photo de lui en slip : "Je suis vraiment con"

Slimane, le gagnant de The Voice 5 (TF1), vient de connaître une petite mésaventure au beau milieu de l'été.

Le chanteur de 27 ans qui a fait sensation durant la compétition qui a lancé sa carrière en reprenant notamment À fleur de toi de Vitaa a bien malgré lui dévoilé son intimité sur Instagram. Ses 222 000 abonnés ont en effet eu la surprise de voir leur idole apparaître en slip dans leur flux photographique ! Un sacré cadeau.

Honteux après la découverte de cette publication non désirée, Slimane a aussitôt effacé le cliché et a fait une demande à ses admirateurs. Il apprécierait grandement que personne ne le diffuse ! "Prendre une photo pour montrer à ses potes que tu as maigri et la publier sur Instagram sans le vouloir ! VDM ! Pour ceux qui l'ont, veuillez ne pas la poster, merci d'avance !", a-t-il écrit sur le réseau social. Une requête qu'il a également publiée sur Twitter en ajoutant avec humour : "Je suis vraiment con !"

Bien entendu, ses fans les plus fidèles ont compris le message... mais ont tout de même tenu à le féliciter pour sa perte de poids. "Je trouvais ça bizarre, ça ne te ressemble pas", "Ce sont des choses qui arrivent, tu n'es pas con pour autant... J'espère que les gens respecteront et ne partageront pas", "Mais comment t'as pu faire ça ? mdrrr c'est vrai que je me suis dit c'est bizarre de ta part", "De toute façon il n'y avait rien de choquant, ce n'était pas désagréable à regarder !", pouvait-on lire dans les réactions Twitter.