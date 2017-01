Sofiane (Star Academy 4) : L'ex de Nabilla bientôt papa !

Les Français ont connu Sofiane Tadjine (35 ans) en 2004, lors de sa participation à la 4e saison de la Star Academy sur TF1 au côté de son ami Grégory Lemarchal. Douze ans plus tard, le voici prêt à être un jeune papa !

C'est sur sa page Facebook que celui qui a été le petit ami de Nabilla lors de son passage dans Les Anges de la télé-réalité 2, 3 et 4 (NRJ12) a annoncé la bonne nouvelle. "Mesdames et messieurs, les amis, la famille, c'est avec un bonheur indescriptible que je vous présente ma plus belle compo, ma plus belle réussite... Je vous annonce que ça y est, bordel ! Je vais être papa ! Bravo à la maman Niki Zsurikova", a lâché le chanteur de Dingue de toi (Nabi, Nabilla). En effet, depuis quelques années, c'est avec la jolie Niki (vue dans la télé-réalité Giuseppe Ristorante de NRJ12) que Sofiane file le parfait amour.

D'ailleurs, sur son compte Instagram, la future maman a publié une de ses échographies mardi 17 janvier. "Mes chers amis, je suis plus qu'heureuse de vous annoncer que mon amoureux Sofiane Tadjine et moi-même attendons un bébé. Abraham. Nous l'aimons déjà énormément !", a-t-elle indiqué en légende.

On s'en doute, le couple a rapidement reçu une pluie de félicitations. "Je suis trop contente pour vous !", "Toutes mes félicitations Niki. C'est trop mignon. Tu seras une très belle maman avec de jolies valeurs que vous allez lui transmettre. Un enfant est la plus belle des choses qu'on puisse rêver avoir dans notre vie. Je suis trop trop contente", "Félicitations à vous deux, il va être top ce bébé !", pouvait-on lire dès les premières réactions.