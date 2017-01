Grégory Lemarchal : Les anciens de la Star Ac 4, réunis, lui rendent hommage

Samedi 7 janvier, le Zénith de Paris accueillait une soirée hommage à Grégory Lemarchal, retransmise en direct par TF1. Sur scène, les artistes se sont succédé pour saluer la mémoire du chanteur mort il y a bientôt dix ans de la mucoviscidose. On a ainsi pu compter sur ses anciens camarades de la 4e saison de Star Academy...

Les ex-candidats de l'émission de télé-crochet n'ont rien oublié de leur participation au programme, ni de ce qu'ils ressentaient vis-à-vis de Grégory, lequel est parti dès le premier prime en position de favori. "C'était LA star du programme. C'était la star pour nous aussi parce que dès qu'il arrivait pour chanter, on était dégoûtés, si on n'était pas sur scène, pour le voir aussi. Personne n'avait envie de rater le moment où il chantait lui. On était tous ses premiers fans !", a ainsi assuré Francesca Antoniotti, devenue chroniqueuse sportive. "Pour moi, pour nous tous, c'est tellement incroyable que ce mec soit parti (...) On pensait qu'il était immortel, que ça pouvait pas arriver. A vie on pensera à lui, on sera toujours là pour ses parents", a ajouté Mathieu Johann, très proche du défunt artiste.

Sur la scène du Zénith, Karima Charni, Hoda Sanz, Mathieu Johann, Tina Tictone, Lucie Bernardoni ainsi que Sofiane Tadjine-Lambert, Francesca Antoniotti et Enrique Toyos, ont interprété l'hymne de leur saison : Laissez moi danser. La troupe a aussi lu un extrait de Je rêve, un texte inédit écrit par Grégory Lemarchal. D'ailleurs, un album d'inédits pourrait voir le jour...