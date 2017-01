Grégory Lemarchal : Une chanson inédite dévoilée, et ce n'est qu'un début...

Ce samedi 7 janvier, TF1 diffusera depuis le Zénith de Paris une soirée hommage au regretté chanteur Grégory Lemarchal, mort il y a dix ans. L'occasion de faire un nouvel appel aux dons pour lancer un projet unique en Europe, mais aussi de découvrir que le jeune artiste a laissé derrière lui un tas de chansons...

Au Zénith, les stars seront nombreuses à participer à cette soirée hommage puisqu'on pourra compter sur la présence de David Hallyday, Marina Kaye, Kids United, Marc Lavoine, M. Pokora, Véronique Sanson, Slimane ou encore Patrick Fiori. Pour ce dernier, parrain de l'association Grégory Lemarchal, l'événement sera encore plus émouvant puisqu'il va chanter pour la première fois une chanson inédite écrite par le jeune homme, intitulée Pour mieux s'aimer et mise en musique par Christophe Beucher. "C'est le dernier titre que j'avais fait écouter à Grégory à l'hôpital. Il avait tout de suite adhéré à la mélodie et voulait l'enregistrer. Mais il n'a malheureusement pas eu le temps", a expliqué Olivier Ottin, qui fut son manager, au journal Le Parisien.

Souvent présenté comme le grand frère de Grégory Lemarchal, pour sa proximité avec le chanteur avant, pendant et après la Star Academy, Patrick Fiori acquiesce. "Le terme me convient. Je l'ai aimé, ce garçon (...) Et puis il me demande un jour si c'est une bonne idée de faire la Star Ac. Je lui dis : 'Fonce et si tu gagnes, c'est bien'. Depuis le début, il est malade, mais jamais il ne me le dit. Et jamais il ne se plaindra", relate-t-il aussi au Parisien. Pour enregistrer Pour mieux s'aimer, le chanteur a notamment fait appel à Yvan Cassar, lequel avait réalisé le premier disque de Grégory, et confie avoir "gardé le piano d'origine, ajouté une guitare, des violons". Si les téléspectateurs seront ravis de découvrir ce titre inédit, qui sera mis en vente dimanche 8 et dont les profits iront à l'association dirigée par Pierre et Laurence Lemarchal, il se pourrait bien qu'un disque entier voie également le jour avec la participation de divers artistes. "Il a laissé 40 textes de chansons, sur tous les thèmes. Et il y a du lourd !", précise Olivier Ottin.

La soirée hommage de TF1 sera présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, ex-compagne de Grégory Lemarchal, qui devrait avoir du mal à retenir ses larmes.