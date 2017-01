Grégory Lemarchal : Les mots touchants et l'hommage musical de M. Pokora...

Samedi 7 janvier, TF1 diffusait depuis le Zénith de Paris une soirée hommage à Grégory Lemarchal, mort il y a dix ans. Un programme arrivé en tête des audiences avec 4,5 millions de de téléspectateurs et qui a vu défiler sur scène divers artistes, dont M. Pokora...

En 2004, les Français découvrent Grégory Lemarchal dans la 4e saison de la Star Academy, qu'il remportera facilement au bout de quelques mois. Devant la télévision : M. Pokora. A l'époque, le chanteur avait déjà une petite notoriété puisqu'il avait gagné un an plus tôt l'émission Popstars, avec le groupe Linkup. Comme tout le monde, il se souvient avoir été marqué par la voix si cristalline, souvent qualifiée un peu exagérément de voix "d'un ange", du regretté Grégory. "Je me rappelle que j'échangeais des textos avec Pascal Nègre [l'ancien boss d'Universal, ndlr] et on parlait déjà de Grégory. Je lui disais : 'le petit, il a une bonne tête, il a un truc et quelle voix quoi !'", a-t-il confié pendant l'émission hommage. Et d'ajouter qu'il avait alors vu la magie opérer auprès du public.

M. Pokora, qui a annoncé vouloir faire un break prochainement malgré le succès de son disque de reprises My Way, n'a pas non plus manqué de souligner l'aspect humain de Grégory Lemarchal. "J'ai eu la chance de le côtoyer, de le connaître un petit peu, de partager des moments avec lui et de voir à quel point c'était quelqu'un de bien (...) C'était quelqu'un plein de vie, il savait ce qui pendait au-dessus de lui [il souffrait de la mucoviscidose, ndlr], il vivait avec ça mais il débordait d'énergie", a-t-il ajouté. Un joli hommage prolongé sur scène avec la reprise du tube du défunt chanteur, Ecris l'histoire...