Solange : La petite soeur de Beyoncé, sublime en sous-vêtements

L'industrie de la mode est le théâtre d'une guerre des égéries sans fin ! Profitant de la période des fêtes, la maison Calvin Klein lance une nouvelle offensive. Solange Knowles mène les opérations, en sous-vêtements et épaulée par sa "famille musicale"...

Calvin Klein a publié les images de sa nouvelle campagne publicitaire. Solange Knowles, Kelela, Caroline Polachek, Dev Hynes (Blood Orange) et Kindness en sont les visages. Photographiés par Willy Vanderperre, les cinq chanteurs ont été portent les pièces des Calvin Klein Jeans et Calvin Klein Underwear. Solange se distingue sur un cliché individuel, vêtue d'un soutien-gorge et d'une culotte en coton, deux intemporels de la ligne de sous-vêtements de Calvin Klein.

Les artistes se livrent également à un boeuf, filmé en studio d'enregistrement.