Lauren Hutton : Radieuse à 73 ans pour Calvin Klein

La planète Mode est le théâtre d'une guerre des égéries sans fin ! Calvin Klein vient de se lancer dans la bataille en dévoilant les visages d'une nouvelle campagne publicitaire. Lauren Hutton, 73 ans, prête le sien à la ligne de sous-vêtements de la maison américaine...

Une carrière de top model ne connaît jamais de réelle fin ! Lauren Hutton le prouve en s'associant à Calvin Klein. La radieuse septuagénaire figure sur la nouvelle campagne publicitaire de Calvin Klein Underwear, baptisée Calvin Klein or Nothing at All. Dans une vidéo en noir et blanc, elle révèle une anecdote non datée (mais probablement vieille de quelques années) sur une rencontre avec un jeune homme.

"Je traversais une cour et j'allais très vite, parce que je ne voulais pas me faire draguer et qu'il y avait beaucoup de garçons... Soudainement, ce type devant moi (...) me dit : 'Tu veux monter dans mon nouveau pick-up ?' C'était la phrase de drague la plus ringarde que j'avais entendue de toute ma vie", confie Lauren Hutton. Comme elles, les autres modèles de la campagne Calvin Klein Underwear, Kirsten Dunst, Laura Harrier (bientôt dans Spider-Man : Homecoming, en salles le 17 juillet) et Rashida Jones font des confessions amoureuses adorables dans de courtes vidéos individuelles.

Les quatre femmes apparaissent également dans le film de campagne de Calvin Klein Underwear, réalisé par Sofia Coppola.