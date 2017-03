Moonlight : Les héros du film se déshabillent pour Calvin Klein

"Aujourd'hui, les mannequins sont payés en fonction du nombre d'abonnés qu'ils affichent sur les réseaux sociaux. On ne les choisit plus parce qu'ils vont représenter l'essence d'une marque - contrairement à ce que j'ai toujours essayé de faire -, on les choisit en fonction de leur popularité en ligne", regrettait Calvin Klein en avril dernier. La marque a visiblement entendu la plainte de son créateur et sollicite désormais en fonction du talent.

La preuve en images avec celles de la nouvelle campagne publicitaire de Calvin Klein Underwear, starring les héros du film Moonlight...

Exit Justin Bieber et Kendall Jenner, Calvin Klein Underwear tient ses nouveaux ambassadeurs ! Alex Hibbert, Ashton Sanders, Mahershala Ali et Trevante Rhodes figurent sur la campagne printemps 2017 de la ligne de sous-vêtements de Calvin Klein. Les quatre acteurs apparaissent sur une série d'images en noir et blanc signées du photographe Willy Vanderperre.

Alex Hibbert, Ashton Sanders et Trevante Rhodes, interprètes du même personnage dans Moonlight (Chiron, surnommé "Little" au début du film), ont porté des costumes Calvin Klein à la dernière cérémonie des Oscars.

Moonlight y a remporté le prix de Meilleur film après une incroyable erreur des remettants de la récompense, Warren Beatty et Faye Dunaway.