Oscars 2017 : Emma Stone, Isabelle Huppert... les plus belles tenues !

Les 89e Oscars ont eu lieu ce dimanche 26 février au Dolby Theater à Los Angeles, et tenu en haleine l'industrie et les fans de cinéma.

Comme à chaque cérémonie de récompenses ou soirée mondaine, les célébrités ont passé la redoutable épreuve du tapis rouge. Les nommées pour l'Oscar de la personnalité la mieux habillée sont :

- Alicia Vikander : Lauréate du prix du Meilleur second rôle féminin (pour The Danish Girl) en 2016, Alicia Vikander s'est contentée dimanche du rôle de remettante. L'actrice de 28 ans a remis l'Oscar du Meilleur second rôle masculin - à Mahershala Ali, dans Moonlight -, vêtue d'une robe Louis Vuitton.

- Emma Stone : La belle comédienne a remporté dimanche soir l'award de la Meilleure actrice pour sa performance dans La La Land. L'actrice de 28 ans a fait sensation sur la scène du Dolby Theater et à son arrivée, dans une robe Haute Couture Givenchy.

- Isabelle Huppert : La Française convoitait elle aussi le prix de Meilleure actrice ! Deux jours après son sacre aux César, l'actrice de 63 ans et héroïne du film Elle se console avec une nouvelle nomination pour l'Oscar de la personnalité la mieux habillée, grâce à une robe Haute Couture Giorgio Armani Privé.

- Naomie Harris : Naomie Harris était nommée dans la catégorie Meilleur second rôle féminin, pour Moonlight. L'actrice de 40 ans a fait sensation sur le red carpet des Oscars, habillée d'une robe Calvin Klein by Appointment, nom d'une nouvelle ligne de vêtements custom de Calvin Klein, créée par Raf Simons.

- Ruth Negga : L'héroïne du film Loving (sorti le 15 février) était une des prétendantes à l'Oscar de la Meilleure actrice. Vêtue d'une robe rouge Haute Couture Valentino, Ruth Negga a fait chavirer le coeur des photographes présents sur le photocall.

- Karlie Kloss : C'est en qualité de spectatrice que Karlie Kloss s'est rendue dimanche soir au Dolby Theater. Le top model de 24 ans avait naturellement sorti le grand jeu grâce à une robe blanche Stella McCartney.

- Taraji P. Henson et ses consoeurs de Hidden Figures (en salles le 8 mars) sont intervenues pour présenter l'ex-physicienne de la NASA, Katherine Johnson, et décerner l'Oscar du Meilleur documentaire. L'actrice de 46 ans était irrésistible en robe fendue Alberta Ferretti.

Et l'Oscar de l'invitée la mieux habillée est attribué à... ? Amis lecteurs et juges, à vos votes !