Spider-Man doit faire ses preuves devant la nouvelle M-J dans "Homecoming"

Après Tobey Maguire et Andrew Garfield, c'est au tour de Tom Holland de revêtir le costume de l'homme-araignée dans une troisième version des aventures du super-héros. Ce dernier, retombé dans l'escarcelle de Marvel (et donc de Disney) a fait sa première apparition sous son nouveau visage pendant le film Captain America : Civil War. Des prémices au reboot de Spider-Man dont le premier film qui lui est consacré, Homecoming, se dévoile au travers d'une bande-annonce alléchante.

Comme le laissant entendre le teaser, Robert Downey Jr. (interprète irremplaçable d'Iron Man) fait office de mentor pour le jeune héros, désireux de faire partie des Avengers mais qui doit avant tout faire ses preuves. On assiste donc à la chute d'un justicier confronté à un super-vilain à la force extraordinaire (Le Vautour, campé Michael Keaton), puis à sa montée en puissance.

On peut également apercevoir la nouvelle chérie du super-héros. Incarnée par Zendaya, un enfant-star de Disney, cette dernière a été vendue au grand public comme la nouvelle Mary-Jane (MJ), succédant ainsi à Kirsten Dunst et Emma Stone. Pourtant, le personnage de Zendaya n'a pas les caractéristiques de la célèbre amoureuse de Spider-Man, pas plus... qu'elle n'en a le nom. En effet, Zendaya campe officiellement une prénommée Michelle. En vérité, Mary-Jane pourrait bien être campée par la talentueuse Angourie Rice (The Nice Guys) que l'on retrouvera bientôt chez Sofia Coppola aux côtés d'une certaine... Kirsten Dunst.

Le synopsis officiel de Homecoming a également été dévoilé : Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker (Tom Holland) découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May (Marisa Tomei), sous l'oeil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Il s'efforce de reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est plus que le sympathique super héros du quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, Le Vautour (Michael Keaton), va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

Spider-Man : Homecoming, en salles le 12 juillet 2017.