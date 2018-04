Sonia Rolland : Sa fille se coupe sa frange toute seule, c'est la cata !

Malheureusement pour eux ce n'est pas un poisson d'avril. En ce dimanche de Pâques, Sonia Rolland et Jalil Lespert on eu la surprise de découvrir leur fille Kahina avec une toute nouvelle frange. Comme beaucoup d'enfants de 7 ans, la petite fille a décidé qu'elle était assez grande pour rafraîchir sa coupe de cheveux elle-même. Et comme pour les autres enfants de cet âge, c'était une erreur.

C'est son papa Jalil Lespert, acteur et réalisateur de 41 ans à qui l'on doit notamment du biopic Yves Saint Laurent, qui a annoncé le raté capillaire sur son compte Instagram. Surpris et amusé, il a accompagné la photo de la coupe de Kahina de cette légende : Quand ta fille a décidé de se couper la frange toute seule... #joyeusespâques #sundaymorning #kahina #mafille. Le tout accompagné d'un petit coeur.