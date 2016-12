Sophie Marceau, Alicia Keys, Kylie Jenner... Elle ont dit oui au "no make-up"

Alicia Keys est LA star qui a marqué tous les esprits en 2016 en prenant la décision radicale d'abandonner le maquillage, même sur tapis rouge. La célèbre chanteuse américaine de 35 ans a tout simplement choisi de dire "non" au make-up, malgré les critiques. Osé.

Dans une récente interview accordée au magazine I Am divas – dans lequel Kareen Guiock confirmait (enfin) ses "affinités" avec l'ex de Karine Le Marchand Lilian Thuram –, Alicia Keys évoque sa nouvelle vie sans maquillage. "Cesser d'imposer à mon visage des couches de maquillage est inhérent à mon souci d'en revenir à mon vrai moi. Je veux seulement être moi-même et ne pas cacher mon visage derrière un mur protecteur de fards. Nous, les femmes, nous avons besoin de nous accepter telles que nous sommes et d'accepter aussi le fait que nous sommes toutes différentes", confie l'artiste.

La recherche de la perfection est vaine, personne ne pourra jamais la trouver, pas même une grande star à la renommée internationale telle qu'Alicia Keys. "La perfection n'existe pas dans le domaine de la beauté. La beauté se trouve dans notre diversité", lance l'interprète des tubes No one, Fallin' ou encore Girl on Fire.

Mais ce n'est pas parce que la sublime voix a abandonné tout artifice qu'elle ne prend plus soin d'elle. Celle qui se cache derrière le look sans maquillage d'Alicia Keys, une certaine Dotti, livrait en octobre dernier quelques confidences sur la routine beauté de la femme de Swizz Beatz. "Alicia se fait régulièrement des masques au visage, de l'acupuncture, mange sainement et fait de l'exercice", expliquait la maquilleuse qui s'occupe de la chanteuse depuis six ans au site de W. "En ce moment, nous travaillons beaucoup avec la glace pour fortifier la peau. J'en mets dans un stick et c'est froid lorsque je l'applique sur son visage. Je travaille vraiment ça à tous les endroits où je veux que le sang, l'eau et l'énergie remontent à la surface", détaillait l'artiste make-up.

S'accepter, de nombreuses stars ont appris à le faire en 2016. C'est ainsi que des actrices françaises comme Sophie Marceau ou Emmanuelle Béart, internationales comme Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow, Diane Krüger, Drew Barrymore, des tops comme Carla Bruni-Sarkozy, Adriana Lima ou des starlettes comme Kourtney Kardashian et Kylie Jenner, pourtant habituées à en faire des tonnes, se sont exposées sans maquillage et avec fierté cette année.

Olivia Maunoury