Sophie Vouzelaud s'est mariée : L'ex-Miss a dit "oui" à Fabien !

C'est fait, Sophie Vouzelaud a épousé l'homme de ses rêves.

Ce samedi 18 août 2018 à Saint-Junien (Haute-Vienne), l'ex-première dauphine sourde de Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) a dit "oui" au beau Fabien Boutamine, un conseiller financier de 29 ans, devant près de trois cents invités et tandis que deux cents personnes guettaient sa sortie de l'église.

En ce qui concerne sa robe de mariée blanche à bustier, l'ex-candidate de Danse avec les stars 6 a fait appel... à Cristina Cordula pour la trouver. En effet, comme nos confrères de Télé Star l'avait révélé il y a quelques mois, Sophie a participé en septembre dernier à l'émission La Robe de ma vie (M6), accompagnée de Geneviève de Fontenay, pour trouver la bonne robe.

Aussi, ce n'était pas la première fois que Sophie Vouzelaud (31 ans) faisait appel à une émission de M6 pour lui donner un coup de main dans sa vie personnelle... et de couple. En août 2016 elle apparaissait déjà, au côté de Fabien, dans Chasseurs d'appart'. Le couple était à la recherche d'un bien d'au moins 140 m², avec de grandes pièces ouvertes et dans un style moderne, tout ça pour un budget de 450 000 euros grand maximum, à Limoges.

Pour finir, rappelons que Sophie Vouzelaud est récemment devenue l'une des égéries des nouveaux parfums Dior. La marque de luxe a sorti une nouvelle collection de dix parfums et chacun d'eux est mis en avant par une personnalité. On retrouve notamment le cuisinier Jean Imbert, l'actrice Charlotte Le Bon ou encore la chanteuse Lou Doillon. Sophie Vouzelaud s'est glissée parmi ces artistes pour représenter le parfum Jasmin des anges. C'est l'ancienne Miss elle-même qui a demandé à participer à ce nouveau projet en s'adressant directement au PDG de Dior via une lettre !

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Sophie et Fabien.