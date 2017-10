Spice Girls : Presque toutes réunies pour Mel C...

Les Spice Girls se retrouvent... ou presque. Mel C, Melanie Chisholm de son vrai nom, vient de sortir un nouveau clip illustrant son single Room for Love et, pour l'occasion, elle a sollicité la participation de ses fans et de ses anciennes collègues.

La chanteuse, qui mène une carrière discrète mais active en solo depuis plusieurs années, a publié un nouveau clip qui est un montage de plusieurs bouts de vidéos tournées par ses fans. On peut aussi y voir apparaître Emma Bunton, Geri Halliwell et Victoria Beckham. Seule ex-Spice Girl manquant à l'appel : Mel B. Mais aucune embrouille entre les deux femmes. Simplement, Melanie Brown traverse un divorce particulièrement houleux et est toujours affectée par la mort de son papa.

Interrogée par l'agence Press Association, Mel C a évoqué l'absence "déplorable" de son amie. "Je ne veux pas que ça a l'air négatif ce que je dis, car ça ne l'est pas, c'est trois fois rien. J'ai contacté beaucoup de gens et tout le monde avait des trucs à faire. Elle n'a pas réagi pour faire un petit quelque chose et de toute évidence ce n'est pas moi le problème... Avoir quatre Spice Girls dans ce projet, c'est quelque chose de très spécial. Geri apparaît brièvement, Emma a fait quelque chose de très mignon et enfin, Victoria a trouvé le temps de faire un petit quelque chose pour moi", a-t-elle raconté.