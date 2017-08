Mel B veut que son divorce explosif se règle au plus vite

En mars dernier, la séparation de Mel B et de Stephen Belafonte, son mari depuis dix ans, était rendue publique par People. Plusieurs mois après la date réelle de leur rupture arrêtée au 28 décembre 2016 par l'ex-Spice Girl dans les documents officiels. Engagée dans un divorce particulièrement délicat, impliquant également l'ancienne nounou qui détient des dossiers compromettants, Mel B ne supporterait plus de voir sa vie privée ainsi déballée. C'est pourquoi la chanteuse britannique de 42 ans et jurée d'America's Got Talent aurait demandé à ce que son divorce se règle à l'abri des regards, et au plus vite pour épargner sa famille.

Mel B reproche à son futur ex-mari de surexposer ses enfants, notamment leur fille Madison qui fêtera son 6e anniversaire le 1er septembre prochain. Stephen Belafonte n'a plus le droit de la voir en dehors de visites planifiées et encadrées. Constatant que de nombreux photographes l'attendent à chaque fois qu'elle dépose Madison, Mel B suspecte son mari de les prévenir pour attirer l'attention sur lui. Ce que des sources proches de Stefen Belafonte démentent.

Lassée de faire peser le poids de son divorce sur ses enfants – Phoenix, 18 ans, née de son union avec Jimmy Gulzar ; Angel, 10 ans, née d'une brève histoire avec l'acteur Eddie Murphy ; et Madison –, Mel B demande à la justice de régler au plus vite ce dossier épineux. Ne serait-ce pas aussi pour vivre en toute liberté sa supposée nouvelle idylle avec un policier de Beverly Hills ?

Le juge, qui a programmé une audience au mois prochain, décidera, ou non, de régler pour de bon ce divorce qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.