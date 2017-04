Mel B : Sexe, alcool... Sa nounou fait de nouvelles révélations !

Dans l'épisode précédent du divorce à scandale de Mel B, la chanteuse britannique de 41 ans était attaquée par son ancienne nounou pour diffamation. Au courant de tous les chapitres de l'affaire, et ils sont nombreux, TMZ révèle à présent le contenu de la plainte de Lorraine Gilles et les témoignages qui l'accompagnent.

Âgée de 26 ans, cette bombe allemande a travaillé pour l'ex-Spice Girl et son futur ex-époux durant sept années, s'occupant des trois enfants de la star anglaise : Phoenix (18 ans, dont le père est Jimmy Gulzar), Angel (10 ans, dont le père est l'acteur Eddie Murphy) et Madison (5 ans), dont le père est Stephen Belafonte. Dans la plainte pour diffamation déposée par Lorraine Gilles auprès de la justice américaine, elle réfute tout adultère. Selon la nounou, Mel B était au courant des relations extra-conjugales de son mari. Dès son arrivée aux Etats-Unis alors qu'elle avait à peine 18 ans, la chanteuse lui aurait mentionné le caractère très libre de leur union, très vite prouvé par l'organisation de soirées alcoolisées au cours desquelles Lorraine Gilles aurait participé à des plans à trois avec Mel B et Stephen Belafonte. Les premiers d'une longue série. Ce type de relation aurait duré sept ans, tout le temps de son service auprès de la chanteuse et son mari. La nounou assure qu' "à aucun moment les relations sexuelles n'étaient accomplies sans la connaissance ou la participation de Mel B".

Dans sa plainte, la jeune Allemande à présent mariée rapporte que sa patronne la décrivait comme "une briseuse de ménage, une prostituée, une extorqueuse, effrontée, sans scrupules". S'agissant de sa supposée grossesse - elle serait tombée enceinte de Stephen Belafonte selon les dires de Mel B -, celle-ci n'aurait jamais existé. Lorraine Gilles précise n'avoir pas eu de relations sexuelles avec le producteur américain durant "plusieurs mois", rendant toute grossesse impossible.

Accusée de faire chanter son ancienne patronne avec des sextapes, la jeune Allemande réfute également. La jolie blonde ne serait pas en possession des enregistrements mentionnés précédemment, filmés, selon ses dires, par Mel B en personne lorsqu'elle ne participait pas aux relations sexuelles.

De nouvelles déclarations qui ne devraient pas tarder à connaître une suite, avec la riposte très attendue de l'ex-Spice Girl.

Olivia Maunoury