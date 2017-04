Mel B et la sextape : Sa nounou la fait chanter !

"Vous devez être la plus forte quand vous vous sentez la plus faible", dit la dernière publication Instagram de Mel B ! La chanteuse de 41 ans et juré de l'émission America's Got Talent fait preuve d'un courage admirable en plein divorce, et adopte une nouvelle stratégie. Après s'être prononcée en faveur d'une garde partagée de leur fille Madison (5 ans), Mel désire en avoir la garde exclusive. Une précédente condamnation de Stephen Belafonte pour violences conjugales et la possession d'une arme à feu, pourtant prohibée dans la dite condamnation, sont à l'origine de ce changement d'avis.

La garde de Madison n'est pas le seul sujet de conflit dans ce divorce épineux ! Mel B se dit également victime d'un chantage mené par son ex-mari et son ancienne nounou, Lorraine Gilles. La jeune femme serait en possession de plusieurs sextapes mettant en scène leurs ébats à trois. Stephen Belafonte aurait menacé son ex-épouse de diffuser ces vidéos, notamment en lui montrant le fichier sur son téléphone et disant : "Nous ne sommes qu'à un clic [de la publication]."

Toujours selon la défense de Mel B, le nom de Lorraine Gilles est utilisé pour la location d'un box où sont stockés les souvenirs de ses années Spice Girls, ainsi que des photos de son père Martin Brown, récemment décédé d'un myélome multiple. Il avait 63 ans.

Face à ces accusations, Stephen Belafonte se défend. Dans des documents remplis ce vendredi, l'homme de 41 ans affirme avoir été surpris de la campagne lancée par Mel B, avec qui il était sur le point de trouver un accord financier et concernant la garde de leur enfant. Ses avocats indiquent également que Mel B est l'auteur de la révélation du contenu des sextapes, sur lesquelles apparaîssent des relations en groupe.