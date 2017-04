Mel B trompée avec la nounou : Qui est cette bombe allemande de 26 ans ?

Elle a vécu l'enfer pendant dix ans. Sous l'emprise de son mari Stephen Belafonte, Mel B a choisi de mettre fin à son calvaire après la mort de son père, douloureuse épreuve qui lui a aussi permis d'ouvrir les yeux.

En plus d'avoir entamé une procédure de divorce, la célèbre chanteuse britannique de 41 ans a demandé à la justice que celui qu'elle a épousé en 2007 à Las Vegas après seulement quatre mois de relation ne l'approche plus. Demande approuvée et appuyée par un x témoignage effroyable mis en ligne par le très bien informé site américain TMZ.

Alors que l'ex-Spice Girl y énumère les nombreuses violences domestiques dont elle aurait été victime mais dévoile aussi qu'elle aurait été trompée par Stephen Belafonte avec la nounou, qui serait tombée enceinte et aurait été généreusement rémunérée. Le Daily Mail rappelle l'identité de celle qui est restée sept ans à son service et publie aussi de nombreuses photos de la bombe blonde allemande nommée Lorraine Gilles, âgée de 26 ans.

Lors de son témoignage, Mel B a détaillé comment son mari l'aurait humiliée, rabaissée en la comparant à leur nounou, "me disant combien elle était plus jeune et combien elle était plus belle." "J'ai découvert plus tard qu'il couchait avec Lorraine et lui versait des sommes exorbitantes", a ainsi confessé Mel B. Selon ses dires, Lorraine Gilles aurait perçu jusqu'à 300 000 dollars pendant l'exercice de ses fonctions. C'est en 2004 que la nounou sexy serait tombée enceinte. Stephen Belafonte l'aurait contrainte d'avorter, après avoir proposé à Mel B que la jeune femme enceinte garde son bébé et vive avec eux pour un ménage à trois.

Si Lorraine Gilles n'a pas réagi sur sa présumée relation avec le mari de Mel B, sa soeur s'en charge pour elle. "Ma soeur et moi sommes très très proches, j'aurais été au courant, croyez-moi", confie Jacquelyn Baartz au Daily Mail. "Je ne sais pas d'où sort tout cela. Elle a travaillé pour leur famille durant sept ans et n'en retient rien d'autre qu'une expérience positive", ajoute la soeur de Lorraine Gilles qui révèle également qu'elle est aujourd'hui mariée.

Installée à Los Angeles, Lorraine Gilles travaille toujours dans le domaine des services à la personne. Elle dispose d'une fiche très bien illustrée sur le site Happiness in Hospitality. La jeune femme y pose notamment dans un maillot de bain blanc particulièrement échancré. De séduisants arguments mis bien en avant... Ceux-là même qui auraient particulièrement plu à Stephen Belafonte.

Olivia Maunoury