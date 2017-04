Mel B : Battue, trompée avec la nounou, son terrifiant témoignage...

La mort de son père, atteint d'un cancer de la moelle osseuse, a été un déclic. Coincée dans un mariage qui la rendait malheureuse, Mel B a pris la décision de divorcer de son mari, Stephen Belafonte, après dix ans d'union. Depuis l'annonce de leur séparation, l'ex-chanteuse des Spice Girls en dit plus sur les dessous de leur histoire suspectée à plusieurs reprises d'être très instable.

Lundi 3 avril, la star britannique de 41 ans a obtenu de la justice américaine que le père de sa petite Madison (5 ans et demi) ne l'approche plus et quitte la maison familiale. Pour obtenir gain de cause, Mel B a livré un témoignage accablant au cours duquel elle a évoqué avec précision toutes les fois où son mari l'a battue, menacée de dévoiler des sextapes pour ruiner sa carrière, obligée à participer à un plan à trois et trompée avec leur nounou qui est tombée enceinte. Le très bien informé site américain TMZ liste tous les faits, publiant également quelques photos.

Parmi ceux relatés, ce soir de la finale de Dancing with the Stars en novembre 2007. Alors qu'elle se préparait chez elle, Stephen Belafonte l'aurait violemment agressée en l'étranglant de ses deux mains, l'aurait secouée et traînée sur le sol. Ce jour de 2012 où elle enregistrait une séquence avec Usher pour l'émission X Factor, dans laquelle elle était jurée. Fou de jalousie, son mari l'aurait frappée au visage d'un violent coup de poing, lui abîmant la lèvre. Ou encore ce soir d'août 2012, après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres où Stephen Belafonte l'aurait à nouveau frappée et l'aurait contrainte à justifier sa blessure au visage par une chute du haut de ses Louboutin de 17 cm.