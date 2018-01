Star Trek : Jon Paul Steuer est mort à seulement 33 ans

L'acteur américain Jon Paul Steuer, alias Alexander Rozhenko dans Star Trek : The Next Generation, est mort à 33 ans, rapporte le site Willamette Week. La cause de sa mort reste indéterminée pour l'heure.

Jon Paul Steuer, originaire de Californie, avait débuté dans le show-business à seulement 3 ans. Il débarquera sur le petit écran en 1989 avec un rôle dans Day by Day mais c'est en 1990 qu'il décrochera un rôle dans Star Trek : The Next Generation. Suite à cela, il jouera dans deux autres séries ainsi que dans le téléfilm When Love Kills : The Seduction of John Hearn et pendant trois ans dans une série méconnue en France, Grace Under Fire. A la fin de cette série, il quittera le monde de la comédie. Dans les années 1990, il jouera deux fois au cinéma, dans Late for diner et dans Little Giants.

Après avoir déménagé dans le Colorado, il rebondira dans la musique. Il prendra part au groupe Kill City Thrillers ainsi qu'à Jonny P. Jewels. Son dernier groupe se nommera P.R.O.B.L.E.M.S.

Il y a deux ans, c'est dans la restauration qu'il s'était lancé, à Portland.

Thomas Montet