Stéphane Plaza, sur scène un an pile après la mort de sa mère: "C'est le destin"

Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 juin 2016, Stéphane Plaza perdait sa mère, Christiane, morte d'un cancer. Ce soir, un an jour pour jour après ce drame, la star de M6 et des programmes Recherche appartement ou maison et de Chasseurs d'appart' sera sur la scène des Bouffes-Pari­siens aux côtés d'Ar­naud Gidoin dans la pièce Le Fusible. Un spectacle capté et diffusé en direct sur la chaîne. Interviewé dans Le Grand Direct des médias sur Europe 1, l'homme de 46 ans est revenu sur le décès de sa maman et sur le hasard de cette programmation.

"D'habitude, je ne joue jamais les mardis car la pièce fait relâche. On va dire que c'est le destin. C'est un moyen de lui rendre hommage", a-t-il tout d'abord commenté. Mais, cette coïncidence semble convenir à Stéphane Plaza. Le grand ami de Karine Le Marchand préférant être entouré pour ce triste anniversaire plutôt que de rester seul face à ses souvenirs. "En tout cas, c'est bien que je ne reste pas triste ce soir et que les rires et la chaleur du public réchauffent son coeur qui est là haut parce que le lien ne va pas être coupé.", confie-t-il.

L'animateur a ensuite précisé qu'il penserait "plus que jamais" à sa mère ce soir. Et de poursuivre : "J'espère avoir la voix qu'il faut pour pouvoir jouer. On va tout faire pour. Comme on est six comédiens, ça devrait bien se passer."

Nul doute que l'émission sera palpable...