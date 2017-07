Stéphanie (Secret Story 4) en couple avec son ex : L'adultère semble pardonné

Le trio se serait donc reformé. Pourtant, en avril dernier, Stéphanie Clerbois n'avait pas caché avoir beaucoup souffert de cette séparation, son compagnon Éric étant allé voir ailleurs. Après six mois de célibat, elle a déclaré au site de TF1 : "Ma dernière rupture m'a beaucoup affectée. (...) Depuis ma séparation, je me suis beaucoup occupée de mon fils, je me suis un peu oubliée moi-même."

Elle qui se disait prête à retrouver l'amour et à continuer sa vie de femme et "ne pas être que mère" aurait donc préféré donner une seconde chance au père de son fil plutôt que de trouver un nouvel homme.