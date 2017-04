Nadège Lacroix (Secret Story 6) égratigne son ex Nicolas !

C'est officiel, Nadège Lacroix s'envolera prochainement pour Saint-Martin, une île du nord-est des Antilles, en compagnie de Raphaël Pépin (L'Île des vérités, Les Princes de l'amour, Les Anges, Friends Trip) et Stéphanie Clerbois (Secret Story 4) afin de tourner la 3e édition de La Villa des coeurs brisés (NT1). À cette occasion, la belle Suissesse a accordé une interview à nos confrères de MYTF1 et n'a pas manqué d'égratigner son ex-petit ami Nicolas.

Après avoir rappelé qu'elle était célibataire depuis le 26 juillet dernier, la gagnante de Secret Story 6 a confié : "Mon ex a dit que je l'avais trompé alors que dans une interview, il a affirmé que c'est lui qui m'a trompée... C'est un peu difficile de faire confiance alors que moi, je suis droite dans mes bottes. C'est un peu compliqué de croire encore en l'amour."

Nadège Lacroix a tout de même accepté de tenter sa chance dans La Villa des coeurs brisés, mais elle a mis ses futurs prétendants en garde : "J'aimerais leur dire que les actes comptent. Je rencontre un grand nombre de personnes. Mais il y en a beaucoup qui sont merveilleuses dans l'idée. Quand on apprend à les connaître un peu plus en profondeur, quand on voit leurs agissements, on se rend compte qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'ils pensent d'eux et ce qu'ils sont vraiment. Il ne faut pas parler pour ne rien dire, mais agir !"

Pour rappel, c'est dans les coulisses de la finale de Secret Story 9 que Nadège Lacroix et Nicolas s'étaient rencontrés. Ils avaient ensuite participé à Friends Trip 2, l'occasion de se mettre en couple et de s'envoler en amoureux pour Les Anges 8. Leur histoire n'a malheureusement pas duré à cause d'une infidélité. Les anciens tourtereaux se sont respectivement reproché de ne pas avoir été droits. Le public n'a malheureusement jamais eu le fin mot de l'histoire.

Mais qu'importe pour Nicolas qui est passé à autre chose depuis. Il file en effet le parfait amour depuis quelques mois avec une jolie blonde prénommée Marine.