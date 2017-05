Steven Tyler : Grand-père pour la 4e fois à 69 ans

Steven Tyler est aux anges : sa fille Mia (37 ans) a accouché de son premier enfant. La jeune femme a donné naissance à un petit garçon, mercredi 10 mai 2017. Sur Instagram, elle a posté plusieurs photos du bébé.

"L'amour de ma vie est finalement arrivé et maintenant je me sens entière. Aucun mot ne peut expliquer comment je me sens. Simplement un amour pur, sans filtre. Mon fils, Axton, est né le 10 mai à 5h45", a commenté Mia en légende d'un cliché de son bébé posé sur elle. Quelques heures plus tard, elle postait depuis sa chambre d'hôpital une flopée de photos et vidéos, et ajoutait : "Meilleur jour de ma vie entière. Je suis tellement reconnaissante que ma famille et mon amoureux soient ici et me soutiennent. Et aussi envers tous les amis et membres de la famille qui sont venus accueillir notre nouveau petit loup Ax, dans la meute."

Mia, dont la maman est Cyrinda Foxe (décédée en 2002 d'un cancer), est en couple avec Dan Halen. La jeune femme est mannequin, actrice, photographe et créatrice.

Avec l'arrivée de ce bébé, Steven Tyler devient grand-père pour la 4e fois. Son autre fille, l'actrice Liv Tyler, est déjà la maman de Lula Rose (4 mois), Sailor (bientôt 2 ans) et Milo (11 ans).