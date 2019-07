Stevie Wonder : En plein concert, il annonce devoir subir une greffe

On n'est jamais mieux servi que par soi-même et Stevie Wonder n'a pas eu besoin d'attaché de presse ni d'un communiqué pour signaler à ses fans une nouvelle délicate : en plein concert à Londres, le musicien américain de 69 ans a annoncé qu'il allait devoir arrêter temporairement de se produire afin de subir une greffe de rein.

L'interprète de Superstition, You Are the Sunshine of My Life ou encore I Just Called to Say I Love You, entre maints autres tubes, a profité d'un intermède lors de sa représentation au festival Summer Time à Hyde Park, dont il était l'une des têtes d'affiche au même titre que Céline Dion, pour diffuser ce petit bulletin médical. Expliquant avoir d'ores et déjà trouvé un donneur, Stevie Wonder a révélé qu'il arrêterait de tourner après ses trois prochains concerts en vue de se faire implanter un nouveau rein au mois de septembre. "Tout va bien, tout va bien, tout va bien", a-t-il insisté alors que la foule s'émouvait de cette annonce, que le chanteur a dit vouloir faire pour couper court aux rumeurs concernant sa santé. Un moment d'inquiétude qui s'est vite mué en ovation admirative et respectueuse.

Les rumeurs en question avaient commencé à poindre après la révélation dans des médias de la région de Detroit, la ville natale de l'artiste, qu'il devait affronter "un souci de santé grave mais gérable" et qu'il s'en occupait, se déplaçant même en tournée avec une équipe médicale. Suite à ces premières indiscrétions, un journaliste radio de Philadelphie avait évoqué au mois de juin une défaillance rénale et le début d'un processus de dialyse.

Marié depuis 2017 en troisièmes noces avec Tomeeka Bracy, qui lui a donné ses huitième et neuvième enfants (la petite dernière, Nia, est née en décembre 2014), l'homme aux 25 Grammy Awards semble avoir la situation sous contrôle.