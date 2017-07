Stevie Wonder, 67 ans, s'est marié pour la 3e fois, avec une femme de 42 ans

Stevie Wonder est un homme (re)marié ! Selon les informations du magazine People, le légendaire chanteur de 67 ans a épousé sa compagne de longue date, Tomeeka Robyn Bracy (42 ans), lors d'une luxueuse cérémonie organisée à l'Hotel Bel-Air, établissement cinq étoiles situé à Los Angeles.

"C'était un mariage magnifique. La cérémonie était somptueuse et très romantique. Il y avait plusieurs invités célèbres. La famille est très importante aux yeux de Stevie et tous ses enfants étaient impliqués dans l'événement", a déclaré un proche. Stevie Wonder est père de neuf enfants – âgés de 3 à 42 ans – nés de trois femmes différentes. Avec Tomeeka, il est le papa d'Izaiah (né en 2013) et de Nia (née en 2014).

D'après le tabloïd anglais The Sun (qui affirme qu'un contrat de mariage a préalablement été signé), plusieurs artistes sont montés sur scène pour interpréter quelques chansons en l'honneur des mariés. John Legend, Usher ou bien encore Kenneth Edmonds (alias Babyface, avec lequel la star américaine avait collaboré sur le duo How Come, How Long en 1996) ont tous répondu à l'invitation.

S'il s'agit d'un premier mariage pour Tomeeka, il s'agit en revanche des troisièmes noces pour l'interprète de Superstition, qui avait été marié une première fois à Syreeta Wright entre 1970 et 1972, puis à Kai Millard Morris entre 2001 et 2015.