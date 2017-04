Stevie Wonder : Bientôt marié pour la troisième fois à 67 ans !

Bonne nouvelle pour Stevie Wonder. Selon les informations du Daily Mail, l'interprète de Superstition – qui fêtera ses 67 ans en mai – s'apprête à épouser sa compagne de longue date, Tomeeka Robyn Bracy (42 ans). La cérémonie se déroulera 17 juin prochain en Jamaïque et promet d'ores et déjà d'être "spectaculaire".

D'après nos confrères, plusieurs personnalités seront présentes pour célébrer les troisièmes noces de l'auteur-compositeur-interprète américain. Elton John et Sam Smith seront notamment de la partie. "Ce sera un grand mariage incroyablement divertissant. Stevie y invite toutes les personnes qui lui sont proches et chères. La liste d'invités est spectaculaire, et il y aura quelques performances surprises au cours de la soirée. (...) Il y aura ensuite une grande fête et toute la journée tournera autour de l'amour, du rire et de la famille. Stevie est très proche de la sienne et chacun aura un rôle important à jouer lors de ce grand jour", a-t-on glissé.

Les huit enfants du chanteur – âgés de 3 à 42 ans – auront notamment pour rôle de jouer les demoiselles et garçons d'honneur. Ensemble, Stevie Wonder et Tomeeka Robyn Bracy sont les parents d'une petite Nia, née en 2014. Ce seront les troisièmes noces pour le musicien, qui avait été marié une première fois à Syreeta Wright entre 1970 et 1972, puis à Kai Millard Morris entre 2001 et 2015. L'ex-couple avait annoncé son divorce en 2012, trois ans après sa rupture.